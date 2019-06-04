  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Хмельниччині СБУ затримала кримінального «авторитета» Молдавана (фото)

    • Розсилка
    На Хмельниччині СБУ затримала кримінального «авторитета» Молдавана (фото)

    У кримінальному середовищі він отримав статус так званого «смотрящого за транзитом» і контролював постачання наркотиків до місць позбавлення волі

    На Хмельниччині співробітники Служби безпеки України спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції затримали відомого кримінального авторитета на прізвисько Молдаван, який незаконно перебував на території нашої країни. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що раніше судимий за вчинення тяжких злочинів громадянин Республіки Молдова попри заборону в`їзду незаконно прибув до України.

    У кримінальному середовищі він отримав статус так званого «смотрящого за транзитом» і контролював постачання наркотиків до місць позбавлення волі.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Правоохоронці затримали авторитета в обласному центрі у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 332-2 Кримінального кодексу України (незаконний перетин державного кордону).

    Наразі затриманому повідомлено про підозру.

    Тривають слідчі дії для встановлення причетності кримінальника до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України.

    ДТП СБУ хабар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ