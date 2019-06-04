На Хмельниччині СБУ затримала кримінального «авторитета» Молдавана (фото)



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У кримінальному середовищі він отримав статус так званого «смотрящого за транзитом» і контролював постачання наркотиків до місць позбавлення волі

На Хмельниччині співробітники Служби безпеки України спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції затримали відомого кримінального авторитета на прізвисько Молдаван, який незаконно перебував на території нашої країни. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що раніше судимий за вчинення тяжких злочинів громадянин Республіки Молдова попри заборону в`їзду незаконно прибув до України.

У кримінальному середовищі він отримав статус так званого «смотрящого за транзитом» і контролював постачання наркотиків до місць позбавлення волі.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці затримали авторитета в обласному центрі у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 332-2 Кримінального кодексу України (незаконний перетин державного кордону).

Наразі затриманому повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення причетності кримінальника до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України.