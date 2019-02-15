На Житомирщині ще одна громада перейшла до Єдиної церкви



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Настоятель Свято-Іоанно-Богословського храму ієрей Георгій Фесюк не підтримав перехід громади до Помісної церкви

Участь у зборах брали 120 місцевих жителів

На Житомирщині у селі Суємці Баранівського району, 15 лютого, церковна громада Свято-Іоанно-Богословського храму ухвалила рішення про перехід у підпорядкування Православної церкви України. Про це повідомили жителі села Суємці.

За словами місцевих жителів, участь у голосуванні взяли 120 осіб.

Рішення про перехід церкви до Православної церкви України люди підтримали одноголосно.

Настоятель Свято-Іоанно-Богословського храму ієрей Георгій Фесюк участі у голосуванні не брав, оскільки не підтримує перехід парафії до Помісної церкви.

За словами учасників зібрання, голосування відбулося без конфліктів та правопорушень. Громадський порядок забезпечували самі місцеві жителі.

Як повідомляв раніше «Главком», що до Православної церкви України перейшли ще три релігійні громади на Хмельниччині.

За інформацією члена Синоду об'єднаної Православної церкви України Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.

Нагадаємо, у Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП.

Також повідомлялося, що станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храмів УПЦ МП.