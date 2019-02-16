Папа Римський покарав священика, якого звинувачують в сексуальних домаганнях



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Звинувачення були вперше оприлюднені в червні 2018 року

Архієпископ Теодор МакКаррік позбавлений всіх прав і привілеїв священнослужителя

Папа Римський Франциск схвалив рішення про лаїцизацію колишнього кардинала і архієпископа Вашингтона Теодора МакКарріка, якого звинувачують в сексуальному домаганні та насильстві стосовно неповнолітнього.

Після лаїцизації він позбавлений всіх прав і привілеїв священнослужителя, включаючи, теоретично, право на отримання фінансової підтримки від церкви.

У 2018 році 88-річного МакКарріка публічно звинуватили в сексуальному насильстві принаймні двоє хлопчиків-підлітків і десятиліттях примусової сексуальної поведінки стосовно священиків і семінаристів.

Звинувачення були вперше оприлюднені в червні 2018 року, коли Нью-Йоркська архієпархія повідомила, що вона отримала «достовірні» дані, що МакКаррік був причетний до сексуального насильства у 1970-х роках, коли виконував обов’язки нью-йоркського священика.

Серед обвинувачувачів МакКарріка ключовим є Джеймс Грейн, який 27 грудня 2018 року в Нью-Йорку дав свідчення перед офіційними представниками архієпархії. Грейн свідчив, що МакКаррік, будучи другом сім’ї, домагався його протягом кількох років, починаючи з 11 років. Він також стверджував, що МакКаррік вчинив деякі зловживання під час таїнства сповіді. Крім Грейна МакКарріка обвинуватили ще низка жертв.

Як почесний архієпископ Вашингтона МакКаррік займав важливе місце в американській церкві. Він також був провідним учасником розробки Хартії Далласа 2002 року та основних норм, які встановили процедури для розгляду скарг про сексуальне насильство щодо священиків.

Це був перший за понад 100 років випадок, коли член колегії кардиналів Ватикану покинув її добровільно.

Джерело: Громадське