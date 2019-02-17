  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    У Запоріжжі затримали групу осіб при спробі підпалу храму Московської церкви

    • Розсилка
    <p>Відкрито кримінальне провадження</p> <div></div> - У Запоріжжі затримали групу осіб при спробі підпалу храму Московської церкви

    Відкрито кримінальне провадження

    Затримано трьох осіб

    У Запоріжжі затримали трьох осіб – двох виконавців та організатора – при спробі підпалити храм колишньої УПЦ (МП) у Дніпровському районі міста 16 лютого. Інформацію щодо інциденту Радіо Свобода в Запоріжжі підтвердили у Службі безпеки України. Інші деталі у відомстві обіцяють повідомити в понеділок, 18 лютого, під час спеціального брифінгу голови СБУ в Києві.

    Наразі відкрите провадження за 258 статтею Кримінального кодексу України – терористичний акт. Правоохоронці перевіряють імовірну причетність затриманих осіб до інших схожих випадків у регіоні.

    У лютому поліція в Запоріжжі розпочала провадження щодо двох випадків пошкодження фасадів храмів колишньої УПЦ (МП) – у Шевченківському районі і у Вознесенівському районі міста, – коли на стінах церков невідомі зробили написи у вигляді нацистської символіки.

    Раніше СБУ повідомляла про те, що спецслужби Росії шукають людей, готових за гроші підпалювати храми Української православної церкви (Московського патріархату).

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Запоріжжя СБУ гроші Російська православна церква в Україні поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ