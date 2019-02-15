На Вінниччині ще чотири парафії перейшли до ПЦУ



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Всі громади провели збори, на яких переважною більшістю голосів проголосували за перехід до Української церкви

Ще 4 парафії на Вінниччині перейшли під патронат Православної церкви України. Релігійні громади колишньої УПЦ МП увійшли до складу нової Вінницько-Тульчинської єпархії, яку очолює архієпископ Михаїл (раніше керівник УПЦ КП на Вінниччині).

Про це йдеться на офіційному сайті Єпархії.

До нової церкви приєдналися громади:

Святого Архістратига Михаїла с. Михайлівці Мурованокуриловецького району;

Святого апостола і євангеліста Іоана Богослова с. Красносілка Бершадського району;

Святого кн. Олександра Невського с. Сонячне (м. Могилів-Подільський);

Святого Димитрія Солунського с. Яришівка Тиврівського району.

Архієпископ Михаїл задовольнив прохання парафій про прийняття їх до складу Вінницько-Тульчинської єпархії УПЦ (ПЦУ), видавши відповідні укази і призначивши настоятелів.

Всі вищезгадані громади провели збори, на яких переважною більшістю голосів проголосували за перехід з Московського патріархату в Православну Церкву України, про що були складені відповідні протоколи та списки з підписами і передані в управління у справах національностей і релігій Вінницької ОДА.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що до Православної церкви України перейшли ще три релігійні громади на Хмельниччині.

Джерело: Vinbazar