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    На Хмельниччині скорочується комендантська година

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    В Україні триває 50-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - На Хмельниччині скорочується комендантська година
    В Україні триває 50-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
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    Рішення ухвалив начальник обласної військової адміністрації

    З 15 квітня у Хмельницькій області запроваджується новий час комендантської години – з 23.00 до 05.00 години. Про це сказано у наказі начальника обласної військової адміністрації Сергія Гамалія від 11 квітня.

    Таким чином, зменшується тривалість комендантської години порівняно з тією, що діє тепер.

    (для перегляду натисніть на зображення)

    Наразі на території Хмельницької області діє комендантська година з 22.00 до 06.00 години.

    Як відомо, в Україні триває 50-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія Хмельниччина окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Хмельниччині скорочується комендантська година