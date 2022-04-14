На Хмельниччині скорочується комендантська година

В Україні триває 50-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Рішення ухвалив начальник обласної військової адміністрації

З 15 квітня у Хмельницькій області запроваджується новий час комендантської години – з 23.00 до 05.00 години. Про це сказано у наказі начальника обласної військової адміністрації Сергія Гамалія від 11 квітня.

Таким чином, зменшується тривалість комендантської години порівняно з тією, що діє тепер.

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Наразі на території Хмельницької області діє комендантська година з 22.00 до 06.00 години.

Як відомо, в Україні триває 50-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.