На Київщині відновили газопостачання у 54 звільнених населених пунктах
Також продовжується розмінування звільненх територій
Київщина отримала з резервного фонду бюджету 400 млн гривень на ліквідацію наслідків воєнних дій, в області тривають активні роботи з відновлення інфраструктури.
Про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
«Київоблгаз» у посиленому режимі працює над газопостачанням: вже відновлено роботу у 54 населених пунктах», – розповів він.
Також лише за добу енергетики під'єднали до електропостачання 17 371 споживача.
У селах Микуличі Немішаївської ТГ, Клавдієво-Тарасове та Пороскотень відновлене водопостачання.
Лише упродовж останньої доби на Київщині було знищено понад 500 вибухонебезпечних предметів.
«Працюємо, щоб всі скоріше повернулися додому», – зазначив Тимошенко.
Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП повідомляв, що відновлення інфраструктури розпочалося у 7 областях, які були повністю або частково звільнені від окупації.