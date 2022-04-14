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    Події в Україні

    На Київщині відновили газопостачання у 54 звільнених населених пунктах

    За добу енергетики під'єднали до електропостачання 17 371 споживача - На Київщині відновили газопостачання у 54 звільнених населених пунктах
    За добу енергетики під'єднали до електропостачання 17 371 споживача
    фото з відкритих джерел

    Також продовжується розмінування звільненх територій

    Київщина отримала з резервного фонду бюджету 400 млн гривень на ліквідацію наслідків воєнних дій, в області тривають активні роботи з відновлення інфраструктури.

    Про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

    «Київоблгаз» у посиленому режимі працює над газопостачанням: вже відновлено роботу у 54 населених пунктах», – розповів він.

    Також лише за добу енергетики під'єднали до електропостачання 17 371 споживача.

    У селах Микуличі Немішаївської ТГ, Клавдієво-Тарасове та Пороскотень відновлене водопостачання.

    Лише упродовж останньої доби на Київщині було знищено понад 500 вибухонебезпечних предметів.

    «Працюємо, щоб всі скоріше повернулися додому», – зазначив Тимошенко.

    Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП повідомляв, що відновлення інфраструктури розпочалося у 7 областях, які були повністю або частково звільнені від окупації.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна водопостачання Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    На Київщині відновили газопостачання у 54 звільнених населених пунктах