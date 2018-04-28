На Хортиці вандали зруйнували пам’ятний хрест українським героям

Хрест був встановлений минулої суботи в рамках українсько-литовського проекту «Пам'ять Нації: Відродимо Хортицю»

Сьогодні вночі на острові Хортиця в Запоріжжі вандали зруйнували пам’ятник борцям за волю України 1918-2018 років, встановлений тиждень тому. Про це інформує у Facebook партія «Національний корпус України», що виступила організатором акції з встановлення пам’ятника. «Сьогодні вночі на Хортиці вандали знищили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хрест був встановлений минулої суботи в рамках українсько-литовського проекту «Пам'ять Нації: Відродимо Хортицю»

Сьогодні вночі на острові Хортиця в Запоріжжі вандали зруйнували пам’ятник борцям за волю України 1918-2018 років, встановлений тиждень тому.

Про це інформує у Facebook партія «Національний корпус України», що виступила організатором акції з встановлення пам’ятника.

«Сьогодні вночі на Хортиці вандали знищили пам'ятник «Борцям за волю України 1918-2018 років», які загинули, захищаючи українську землю. Приїхавши на місце події сьогодні вранці, ми побачили розбиту пам'ятну табличку та розтрощений хрест», - сказано в інформації.

Хрест був встановлений минулої суботи в рамках українсько-литовського проекту «Пам'ять Нації: Відродимо Хортицю». Крім того, в межах акції на острові було висаджено 2 тисячі дубів.