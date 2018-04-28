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    На Хортиці вандали зруйнували пам’ятний хрест українським героям

    Хрест був встановлений минулої суботи в рамках українсько-литовського проекту «Пам'ять Нації: Відродимо Хортицю»
    Сьогодні вночі на острові Хортиця в Запоріжжі вандали зруйнували пам’ятник борцям за волю України 1918-2018 років, встановлений тиждень тому. Про це інформує у Facebook партія «Національний корпус України», що виступила організатором акції з встановлення пам’ятника. «Сьогодні вночі на Хортиці вандали знищили
    • Вчора, 21:44
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    Хрест був встановлений минулої суботи в рамках українсько-литовського проекту «Пам'ять Нації: Відродимо Хортицю»

    Сьогодні вночі на острові Хортиця в Запоріжжі вандали зруйнували пам’ятник борцям за волю України 1918-2018 років, встановлений тиждень тому.

    Про це інформує у Facebook партія «Національний корпус України», що виступила організатором акції з встановлення пам’ятника.

    «Сьогодні вночі на Хортиці вандали знищили пам'ятник «Борцям за волю України 1918-2018 років», які загинули, захищаючи українську землю. Приїхавши на місце події сьогодні вранці, ми побачили розбиту пам'ятну табличку та розтрощений хрест», - сказано в інформації.

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    На Хортиці вандали зруйнували пам’ятний хрест українським героям
    На Хортиці вандали зруйнували пам’ятний хрест українським героям
    На Хортиці вандали зруйнували пам’ятний хрест українським героям
    На Хортиці вандали зруйнували пам’ятний хрест українським героям

    Хрест був встановлений минулої суботи в рамках українсько-литовського проекту «Пам'ять Нації: Відродимо Хортицю». Крім того, в межах акції на острові було висаджено 2 тисячі дубів.

    Запоріжжя дошка пам'яті Національний корпус
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