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    На Івано-Франківщині СБУ перекрила механізм нелегальної міграції до країн ЄС

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    На Івано-Франківщині СБУ перекрила механізм нелегальної міграції до країн ЄС
    На Івано-Франківщині СБУ перекрила механізм нелегальної міграції до країн ЄС
    На Івано-Франківщині СБУ перекрила механізм нелегальної міграції до країн ЄС
    На Івано-Франківщині СБУ перекрила механізм нелегальної міграції до країн ЄС
    Фото: пресцентр СБУ
    • Розсилка

    Вартість такої «послуги» становила дві тисячі євро з людини

    В Івано-Франківській області Служба безпеки України блокувала механізм нелегального переправлення громадян України та іноземців через державний кордон в одну з країн Європейського Союзу. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що мешканець області, працівник одного з туристичних агентств, разом зі спільниками налагодив виготовлення підроблених паспортів громадян України, на підставі яких виготовлялися закордонні паспорти.

    Замовники отримували документи зі внесеними до них неправдивими установчими даними особи. У подальшому зловмисник обіцяв «клієнтам» допомогти нелегально перетнути кордон. Вартість такої «послуги» становила 2 тис. євро.

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    Правоохоронці затримали організатора протиправної схеми під час передачі фіктивного паспорта та отримання грошей за переправлення чергового замовника через державний кордон.

    Під час санкціонованих слідчих дій в офісі організатора вилучено внутрішні та закордонні українські паспорти, печатки, штампи та «чорну» бухгалтерію, які доводять проведення протиправної оборудки.

    Організатора схеми затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

    У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всього кола причетних до протиправної схеми.

    Операція проводилась спільно з поліцією за процесуального керівництва прокуратури.

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