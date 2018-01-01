На Івано-Франківщині за два роки майже на 60% зросла кількість отримувачів субсидій

Кожний другий споживач «Івано-Франківськгаз Збут» отримує субсидію

Кількість субсидентів серед споживачів «Івано-Франківськгаз Збут» невпинно зростає. Станом на 1 січня 2018 року на Прикарпатті 222 тис. домогосподарств отримують субсидію на оплату за природний газ. Це на 60% більше, ніж два роки тому. Нарахування субсидій регулюється Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кожний другий споживач «Івано-Франківськгаз Збут» отримує субсидію

Кількість субсидентів серед споживачів «Івано-Франківськгаз Збут» невпинно зростає. Станом на 1 січня 2018 року на Прикарпатті 222 тис. домогосподарств отримують субсидію на оплату за природний газ. Це на 60% більше, ніж два роки тому.



Нарахування субсидій регулюється Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.10.1995 р. № 848 зі змінами. Зокрема, на поточний опалювальний період було змінено підхід щодо врахування доходів для призначення субсидії, збільшена мінімальна заробітна плата, а також припинено нарахування субсидії споживачам газу у разі двомісячної заборгованості, розмір якої перевищує 340 грн. Усі ці нововведення мали б сприяти зменшенню кількості одержувачів державної допомоги, однак на Прикарпатті спостерігається протилежна ситуація.



«Кожний другий наш споживач отримує субсидію. А ще майже 26 тис. клієнтів отримують пільги. Загалом 58% наших клієнтів отримують державну допомогу на оплату за спожитий природний газ», – сказав директор «Івано-Франківськгаз Збут» Юрій Пилипів.

Значне зростання кількості субсидентів серед споживачів газу було зафіксовано два роки тому, після того, як право на отримання субсидії отримали люди, які офіційно не працюють, відзначають у газопостачальній компанії.

Зростання кількості одержувачів державної допомоги призводить до зростання споживання блакитного палива, оскільки надмірне нарахування субсидій не спонукає споживачів до економії. За даними газової компанії, у середньому один субсидіант використовує на 40% більше природного газу, ніж споживач, який платить за газ грошима. До прикладу, сім'я з 4 осіб, що не оформила субсидії і проживає в квартирі площею 110 кв. м з автономним опаленням газом, протягом року в середньому використовує 1051 куб. м. Натомість сім'я з такою ж кількістю членів сім'ї і площею приміщення, маючи державну допомогу, використовувала 1773 куб. м газу.



Минулого року «Івано-Франківськгаз Збут» повернув до бюджету понад 500 млн грн невикористаної субсидії.