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    На Івано-Франківщині згоріла церква

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    На Івано-Франківщині згоріла церква
    Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

    На момент прибуття рятувальників будівля церкви була повністю охоплена вогнем

    В селі Рожнів Косівського району на Івано-Франківщині в результаті пожежі згоріла церква Архистратига Михаїла.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

    Пожежа виникла ввечері 4 грудня.

    «Першим до місця пожежі прибув підрозділ місцевої пожежної команди села Рожнів, на момент прибуття будівля церкви була повністю охоплена вогнем, площа пожежі складала 375 кв м», - заявили в ДСНС.

     О 20:00 пожежу було локалізовано, о 22:19 - ліквідовано.

    Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити перекидання вогню на поруч розташовані будівлі.

    «Вогнем знищено будівлю церкви, травмованих та загиблих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється», - повідомили в ДСНС.

    До гасіння пожежі було залучено 33 рятувальників та сім одиниць техніки.

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