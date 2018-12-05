На Івано-Франківщині згоріла церква



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Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

На момент прибуття рятувальників будівля церкви була повністю охоплена вогнем

В селі Рожнів Косівського району на Івано-Франківщині в результаті пожежі згоріла церква Архистратига Михаїла.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Пожежа виникла ввечері 4 грудня.

«Першим до місця пожежі прибув підрозділ місцевої пожежної команди села Рожнів, на момент прибуття будівля церкви була повністю охоплена вогнем, площа пожежі складала 375 кв м», - заявили в ДСНС.

О 20:00 пожежу було локалізовано, о 22:19 - ліквідовано.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити перекидання вогню на поруч розташовані будівлі.

«Вогнем знищено будівлю церкви, травмованих та загиблих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється», - повідомили в ДСНС.

До гасіння пожежі було залучено 33 рятувальників та сім одиниць техніки.