На Івано-Франківщині знайшли мертвими начальника виправного центру та його помічника
- Сьогодні, 09:32
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Два чоловічих тіла без ознак життя виявлено працівниками поліції
Начальник Долинського виправного центру і його помічник виявлені мертвими в Івано-Франківській області. Про це повідомив представник ГУ Нацполиции в області.
У Долинському районі виявили тіла начальника державного закладу «Долинський виправний центр», 1977 року народження, і ще одного, помічника начальника, 1974 року народження. Вони орендували будинок в селі Тростянець Долинського району, оскільки один з них був родом з Коломийського району, інший - з Галицького.
Два чоловічих тіла без ознак життя виявлено працівниками поліції.
За попередніми даними, причина смерті - отруїлися чадним газом.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії, буде проведена експертиза для підтвердження або спростування причини смерті.
Джерело: Українські новини