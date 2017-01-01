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    На Івано-Франківщині знайшли мертвими начальника виправного центру та його помічника

    Два чоловічих тіла без ознак життя виявлено працівниками поліції
    Начальник Долинського виправного центру і його помічник виявлені мертвими в Івано-Франківській області. Про це  повідомив представник ГУ Нацполиции в області. У Долинському районі виявили тіла начальника державного закладу «Долинський виправний центр», 1977 року народження, і ще одного, помічника начальника, 1974 року народження.
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    Два чоловічих тіла без ознак життя виявлено працівниками поліції

    Начальник Долинського виправного центру і його помічник виявлені мертвими в Івано-Франківській області. Про це  повідомив представник ГУ Нацполиции в області.

    У Долинському районі виявили тіла начальника державного закладу «Долинський виправний центр», 1977 року народження, і ще одного, помічника начальника, 1974 року народження. Вони орендували будинок в селі Тростянець Долинського району, оскільки один з них був родом з Коломийського району, інший - з Галицького.

    Два чоловічих тіла без ознак життя виявлено працівниками поліції.

    За попередніми даними, причина смерті - отруїлися чадним газом.

    За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчі дії, буде проведена експертиза для підтвердження або спростування причини смерті.

    Джерело: Українські новини

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