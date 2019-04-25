  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На каналі, який пов'язують з Медведчуком, почнуть виходити новини російською мовою

    • Розсилка
    На каналі, який пов'язують з Медведчуком, почнуть виходити новини російською мовою

    Новини російською мовою будуть виходити кожен будній день і на вихідних

    З 29 квітня телеканал Newsone, який пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, запускає випуски новин російською мовою.

    Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

    «Вже з понеділка, кожен будній день о 17:00 і о 23:00, а на вихідних - о 17:00 всі бажаючі зможуть включити улюблений телеканал і бути в курсі найсвіжіших і важливих подій дня», - йдеться у повідомленні.

    «Ми поважаємо ваші права і відстоюємо їх, що постійно підтверджуємо діями, однією з яких і є запуск новин російською. Телеканал NewsOne готовий боротися за свободу слова і права телеглядачів отримувати повну та об'єктивну інформацію в зручній для них формі», - йдеться на сайті каналу.

    Як відомо, кума російського президента Володимира Путіна та лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука пов’язують із телеканалами «112 Україна» і NewsOne.

    Нагадаємо, 14 листопада 2018 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») через демонстрації некоректного зображення карти України у прямому ефірі, а саме без півострова Крим. Відзначається, що ведучий без посилання на джерело назвав таку карту графікою щодо позицій Європи з торгівлі.

    ЗМІ телебачення мова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ