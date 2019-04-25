На каналі, який пов'язують з Медведчуком, почнуть виходити новини російською мовою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новини російською мовою будуть виходити кожен будній день і на вихідних

З 29 квітня телеканал Newsone, який пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, запускає випуски новин російською мовою.

Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

«Вже з понеділка, кожен будній день о 17:00 і о 23:00, а на вихідних - о 17:00 всі бажаючі зможуть включити улюблений телеканал і бути в курсі найсвіжіших і важливих подій дня», - йдеться у повідомленні.

«Ми поважаємо ваші права і відстоюємо їх, що постійно підтверджуємо діями, однією з яких і є запуск новин російською. Телеканал NewsOne готовий боротися за свободу слова і права телеглядачів отримувати повну та об'єктивну інформацію в зручній для них формі», - йдеться на сайті каналу.

Як відомо, кума російського президента Володимира Путіна та лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука пов’язують із телеканалами «112 Україна» і NewsOne.

Нагадаємо, 14 листопада 2018 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») через демонстрації некоректного зображення карти України у прямому ефірі, а саме без півострова Крим. Відзначається, що ведучий без посилання на джерело назвав таку карту графікою щодо позицій Європи з торгівлі.