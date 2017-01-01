На Канівському водосховищі знайшли тіло зниклого тиждень тому 12-річного хлопця

Хлопець разом із батьком зник тиждень тому, доля чоловіка поки невідома

В районі дамби неподалік рятувальної станції міста Переяслав-Хмельницький у воді виявлено тіло 12-річного хлопчика, який ще 26 листопада зник разом із батьком, вийшовши на човні рибалити на Канівському водосховищі. Про це повідомляє ДСНС. «Біля тіла хлопчика виявлено фрагменти човна. Працівниками 27-ї державної пожежно-рятувальної



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26 листопада, на Канівському водосховищі зникли двоє рибалок - батько і син

Хлопець разом із батьком зник тиждень тому, доля чоловіка поки невідома

В районі дамби неподалік рятувальної станції міста Переяслав-Хмельницький у воді виявлено тіло 12-річного хлопчика, який ще 26 листопада зник разом із батьком, вийшовши на човні рибалити на Канівському водосховищі. Про це повідомляє ДСНС.

«Біля тіла хлопчика виявлено фрагменти човна. Працівниками 27-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав-Хмельницький піднято тіло з води та передано працівникам поліції, – йдеться у повідомленні. На місці виявлення тіла працює слідчо-оперативна група Національної поліції. Відомо, що рибалку і його сина шукали і поліцейські, і волонтери.

Нагадаємо, у Київській області шукали 33-річного чоловіка та його 12-річного сина, які пішли на риболовлю на Канівське водосховище на власному пластиковому човні з мотором. Більше на зв'язок вони не виходили.