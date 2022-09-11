На Харківщині ЗСУ захопили російську САУ, танк і безпілотник «Орлан-10» (фото)

Важливим трофеєм став російський безпілотний комплекс з наземними станціями керування

Українські захисники під час зачищення кількох населених пунктів на Харківському напрямку здобули трофеї, серед яких – російський БПЛА «Орлан-10» та самохідна гармата 2С3 «АкаціяЯ». Про це інформує пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Тактична група однієї з військових частин ССО України разом з підрозділом снайперів Сил оборони провели зачистку кількох населених пунктів на Харківському напрямку. Під час роботи воїни захопили самохідну гармату 2С3 «Акація» та танк, які передали підрозділам Сил оборони України», - уточнюється у повідомленні.

За даними ССО ЗСУ, під час зачищення у полон українських воїнів потрапив «поліцейський ЛНР», - після первинного допиту його віддали представникам Нацполіції.

3 фото На весь екран





«Важливим трофеєм став російський безпілотний комплекс з наземними станціями керування, антенами, заводською документацією. «Орлан-10» є основним БПЛА, який використовує ворог для виявлення українських позицій і корегування вогню артилерії», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, триває двохсота доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.