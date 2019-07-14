На Київщині горіло 15 гектарів ячменю



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Трохи менше години знадобилося рятувальникам, аби локалізувати, а згодом і погасити вогонь Ілюстративне фото

На полі розміром у 15 га горів ячмінь

В селі Мармуліївка Володарського району Київської області вчора згоріло 15 га ячменю. Причину загоряння досі не встановили. Про це стало відомо з повідомлення прес-служби ДСНС України.

Виклик до оперативно-диспетчерської служби Володарського району надійшов о 14:33. Рятувальники миттєво відгукнулися та виїхали на місце події. Черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Володарка взявся за справу.

На полі розміром у 15 га горів ячмінь. Трохи менше години знадобилося рятувальникам, аби локалізувати, а згодом і погасити вогонь. Причини події досі не названі. Про постраждалих також не повідомляли.