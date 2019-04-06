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    На Київщині посеред дороги підірвали автівку

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    Протягом півгодини, незважаючи на проведені реанімаційні заходи, водій помер не приходячи до тями - На Київщині посеред дороги підірвали автівку
    Протягом півгодини, незважаючи на проведені реанімаційні заходи, водій помер не приходячи до тями

    Медики намагалися врятувати водія, але безуспішно

    У ніч проти 6 квітня поблизу Переяслав-Хмельницького під час руху в автомобілі Toyota Camry спрацювала вибухівка. Водій загинув, повідомляють на сторінці у Facebook dtp.kiev.ua.

    За кремом був мешканець Полтавщини 1976 року народження. Після вибуху некеровану автівку викинуло з дороги та вона врізалась у дерево.

    «Протягом півгодини, незважаючи на проведені реанімаційні заходи, водій помер не приходячи до тями. У чоловіка важка мінно-вибухова травма, наскільки осколків пробили голову. Судячи з усього, вибуховий пристрій був спеціально споряджено вражаючими елементами і знаходилося в салоні авто», - йдеться в дописі.

    На місце події прибули вибухотехніки та слідчі.

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