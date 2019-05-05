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    На Київщині від вибуху тротилу загинув чоловік, ще троє отримали поранення

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    Від необережного поводження, за попередніми даними, вибухнуло 400 гр тротилу - На Київщині від вибуху тротилу загинув чоловік, ще троє отримали поранення
    Від необережного поводження, за попередніми даними, вибухнуло 400 гр тротилу
    Фото novygorod.info

    Четверо товаришів збирались на риболовлю і один з них вирішив сконструювати вибуховий пристрій з тротилових шашок та запалів від ручних гранат

    У Київській області 26-річний чоловік загинув від вибуху тротилу, повідомили у Відділі комунікації поліції в Київській області.

    Вибух стався в одному з приватних будинків села Вільне Макарівського району. Ще троє місцевих жителів 21, 27 та 38-річного віку отримали травми різного ступеню тяжкості і доправлені до лікарні.

    Встановлено, що четверо товаришів збирались на риболовлю і один з них вирішив сконструювати вибуховий пристрій з тротилових шашок та запалів від ручних гранат.

    Від необережного поводження, за попередніми даними, вибухнуло 400 гр тротилу.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група Макарівського відділення поліції та працівники вибухотехнічного підрозділу поліції Київщини.

    У поліції повідомили, що під час проведення огляду будинку, де від вибуху пошкоджено двері та вікна, працівники поліції виявили та вилучили 2 тротилових шашки, вагою 200 та 400 гр та 4 запали до гранат.

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