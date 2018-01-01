На Кіпрі сьогодні пройде другий тур президентських виборів

Підсумки другого туру голосування будуть підведені о 19:30

На Кіпрі в неділю, 4 лютого, пройде другий тур президентських виборів. В результаті першого етапу голосування до другого туру пройшли чинний президент країни Нікос Анастасіадіс і представник комуністичної партії АКЕЛ (Прогресивної партії трудового народу) Ставрос Малас. Відзначається, що підсумки другого туру голосування будуть підведені о



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Чинний президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс

Підсумки другого туру голосування будуть підведені о 19:30

На Кіпрі в неділю, 4 лютого, пройде другий тур президентських виборів.

В результаті першого етапу голосування до другого туру пройшли чинний президент країни Нікос Анастасіадіс і представник комуністичної партії АКЕЛ (Прогресивної партії трудового народу) Ставрос Малас.

Відзначається, що підсумки другого туру голосування будуть підведені о 19:30.

Раніше повідомлялося, що, за даними екзитполів, Анастасіадіс набрав 38-42% голосів виборців, Малас - 27-31% голосів.

Третім став кандидат від від центристської Демократичної партії (ДИКО) Ніколас Пападопулос з 21,5-24,5%.

Президента Кіпру обирають на п'ять років прямим таємним голосуванням. Зазначено, що нинішні вибори відбуваються через шість місяців після провалу переговорів щодо возз'єднання Кіпру.

Острів залишається розділеним, північну його частину контролює самопроголошена Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає лише Анкара. На півдні - Республіка Кіпр, яка з 2004 року є членом Європейського Союзу.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, у Фінляндії також проходив перший тур президентських виборів.

Як повідомляв «Главком», на президентських виборах у Чехії, які завершилися 27 січня, переміг чинний лідер країни Мілош Земан. Він набрав 51,36% голосів.