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    Земан після виборів: на наступні п'ять років я йду з ще більш посиленим мандатом

    Земан нагадав, що п'ять років тому за нього проголосувала менша кількість виборців
    Центрвиборчком Чехії обробив 100% бюлетеней на президентських виборах. Про це свідчать оприлюднені на сайті дані. Згідно з ними, в президентській гонці переміг чинний лідер країни Мілош Земан. Він набрав більше 51,36% голосів. Його суперник проєвропейский Іржі Драгош набрав 48,63% голосів виборців. Після перемоги Земан в ефірі
    • Вчора, 22:56
    • Розсилка
    Президент Чехії Мілош Земан
    Президент Чехії Мілош Земан

    Земан нагадав, що п'ять років тому за нього проголосувала менша кількість виборців

    Центрвиборчком Чехії обробив 100% бюлетеней на президентських виборах. Про це свідчать оприлюднені на сайті дані.

    Згідно з ними, в президентській гонці переміг чинний лідер країни Мілош Земан. Він набрав більше 51,36% голосів. Його суперник проєвропейский Іржі Драгош набрав 48,63% голосів виборців.

    Після перемоги Земан в ефірі республіканського телебачення нагадав, що п'ять років тому за нього проголосувала менша кількість виборців.

    «Так що я йду на наступні п'ять років з ще більш посиленим мандатом і обіцяю не розчаровувати в своїй діяльності громадян Чеської Республіки», - сказав він.

    Конкурент Земана Їржі Драгош, в свою чергу, заявив, що показаний ним результат не можна назвати програшем. Проте він визнав поразку і привітав свого суперника з перемогою.

    Як повідомляв «Главком», чинний глава Чехії Мілош Земан після підрахунку 96% голосів здобував перемогу у другому турі із 52,12%

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