На Кіровоградщині авто злетіло з мосту у річку: водій загинув



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На Кіровоградщині авто злетіло з мосту у річку Фото: УДСНС у Кіровоградській області

Загиблому водієві було 58 років

На автодорозі між селами Шмидове та Троянове Новомиргородського району легковий автомобіль впав з мосту у річку та перекинувся

Про це повідомляє прес-служба УДСНС в області.

Повідомлення надійшло до служби порятунку о 06:50. Була необхідна допомога по вилученню автомобіля з річки та тіла водія з автівки.

Рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини поліцейські та місцеве населення витягли автомобіль Fiat з води.

Загиблому водієві було 58 років.

Обставини події з’ясовують експерти.

Раніше повідомлялося, що у Кременчуці перекинувся човен з п'ятьма людьми. Одній людині вдалося врятуватися самостійно. Тіла трьох хлопців, які також були в човні, розшукали через кілька днів. А ось пошуки тіла 18-річної дівчини тривали місяць.