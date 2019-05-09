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    На Кіровоградщині авто злетіло з мосту у річку: водій загинув

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    На Кіровоградщині авто злетіло з мосту у річку - На Кіровоградщині авто злетіло з мосту у річку: водій загинув
    На Кіровоградщині авто злетіло з мосту у річку
    Фото: УДСНС у Кіровоградській області

    Загиблому водієві було 58 років

    На автодорозі між селами Шмидове та Троянове Новомиргородського району легковий автомобіль впав з мосту у річку та перекинувся

    Про це повідомляє прес-служба УДСНС в області.

    Повідомлення надійшло до служби порятунку о 06:50. Була необхідна допомога по вилученню автомобіля з річки та тіла водія з автівки.

    Рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини поліцейські та місцеве населення витягли автомобіль Fiat з води.

    Загиблому водієві було 58 років.

    Обставини події з’ясовують експерти.

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    На Кіровоградщині авто злетіло з мосту у річку: водій загинув
    На Кіровоградщині авто злетіло з мосту у річку: водій загинув
    На Кіровоградщині авто злетіло з мосту у річку: водій загинув
    Фото: УДСНС у Кіровоградській області

    Раніше повідомлялося, що у Кременчуці перекинувся човен з п'ятьма людьми. Одній людині вдалося врятуватися самостійно. Тіла трьох хлопців, які також були в човні, розшукали через кілька днів. А ось пошуки тіла 18-річної дівчини тривали місяць.

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