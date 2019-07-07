На Кіровоградщині спостерігачі написали п’ять заяв щодо підкупу виборців



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Представники Опори продовжують фіксувати розповсюдження друкованої агітаційної продукції без вихідних даних

У Кіровоградській області представники Опори п’ять разів зверталися до правоохоронних органів щодо ймовірного підкупу виборців кандидатами у народні депутати: Євгена Лучкова і Володима Духна (балотуються в окрузі № 100), Максима Полякова та Андрія Флорі (округ № 101). У згаданих випадках можуть бути порушені ч.14 ст. 74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» та ч. 3 ст.160 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба Опори.

На кандидата у народні депутати України в виборчому окрузі № 100 Євгена Лучкова склали дві заяви. Перша стосується передачі керівництву та медичним працівникам комунального закладу «Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради» комп'ютера та комплектуючих, а також кулера для води. Друга - щодо передачі Євгеном Лучковим велосипедів для Бобринецького відділення поштового зв’язку «Укрпошти». Про це політик написав у соцмережах.

Євген Лучков заперечує порушення законодавства.

«Я організував підприємців, які мене почули і зробили добру справу. Я не заявляв, що зробив це особисто», – зазначив Євген Лучков.

Кандидат у народні депутати України в виборчому окрузі № 100 Володимиром Духно під час зустрічі з колективом школи Компаніівської навчально-виховного комплексу передав новий клавішний інструмент, підсилювальну апаратуру, кондиціонер. Про це написав політик на сторінці у соцмережах.

«Я особисто нічого не передавав. Давайте розмовляти мовою документів. Інстрименти та кондиціонер передала фізична особа-підприємець і в навчальному закладі поставили подарунки на баланс. Я, як кандидат, нічого не передавав», – підкреслив Володимир Духно.

Депутат Кіровоградської обласної ради та кандидат у народні депутати в окрузі № 101Андрій Флоря надав фінансову допомогу для проведення в будинку культури шостого фестивалю «Зелен клен». Однак після звернення представників Опори в поліцію публікацію відредагували, прибравши інформацію про «матеріальну допомогу». Андрій Флоря відмовився коментувати данний інцидент.

Кандидат у народні депутати в окрузі № 101, чинний нардеп Максим Поляков передав у Марьянівський будинок культури Маловисківського району колонку для хореографічого колективу «Оксамит». Подяку за подарунок виставили у соціальних мережах.

Отримати коментар політика не вдалося. Номери помічників та нардепа, які вказані на сайті Верховної Ради, не відповідають.

«Також представники Опори продовжують фіксувати розповсюдження друкованої агітаційної продукції без вихідних даних. Зокрема, з початку липня написано заяви в поліцію щодо агітаційної продукції без відповідних даних кандидатів у народні депутата – Івана Марковського та Олександра Дануци (балотуються в окрузі № 99; центр – м. Кропивницький); Володимира Духна (йде в депутати в окрузі № 100; центр – м. Бобринець)», – зазначила координаторка спостереження Громадянської мережі Опора за виборами у Кіровоградській області Зоя Лебідь.

Згідно ч. 14 ст. 74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує 125,19 грн. або три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.

У ч. 3 ст. 160 Кримінального кодексу України йдеться, що здійснення передвиборної агітації) шляхом надання підприємствам, установам, організаціям неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення найменування, символіки, прапора політичної партії, вартість яких не перевищує розміру, встановленого законодавством), робіт, послуг- карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Згідно з ч. 7 ст. 69 Закону України «Про вибори народних депутатів України» друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про замовника цих матеріалів, установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Кандидат у депутати в одномандатному окрузі фінансує із коштів свого виборчого фонду заходи і матеріали передвиборної агітації та розміщення політичної реклами на власну підтримку (частина 8 статті 68 Закону).