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    ЦВК скасувала реєстрацію семи кандидатів у нардепи

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    ЦВК скасувала реєстрацію семи кандидатів у нардепи

    При цьому ЦВК внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року № 1346, виключивши із відповідних додатків відомості про вказаних кандидатів у народні депутати України

    Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію семи кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради. Про це повідомили у прес-службі ЦВК.

    «Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО, висунутих політичною партією та у порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію семи кандидатів у народні депутати України. А саме: Кошарука С.Д. – в ОВО №21, Краснова З.В. – в ОВО №25, Бабенко О.В. – в ОВО №33, Бородіна В.І. – в ОВО №38, Каліцева О.В. – в ОВО №75, Побийвовка М.О. – в ОВО №184, а також – Левківського М.П., висунутого Політичною партією «Опозиційний блок», в ОВО №207», - вказали у Комісії за підсумками засідання напередодні.

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    При цьому ЦВК внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року №1346, виключивши із відповідних додатків відомості про вказаних кандидатів у народні депутати України.

    Нагадаємо, ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Рената Кузьміна.

    Раніше Генеральна прокуратура України з моменту старту виборчої кампанії на запит Центральної виборчої комісії надала вичерпну інформацію про колишніх високопосадовців Андрія Клюєва та Рената Кузьміна.

    Нагадаємо, що 3 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію у народні депутати чиновника часів Януковича Андрія Клюєва. За інформацією державних і правоохоронних органів, тривалість перебування Клюєва  за межами України становила 9 днів у період з 1 до 11 січня 2014 року, додаткових відомостей стосовно перетину державного кордону України з 1 січня 2014 року не виявлено.

    3 липня Центральна виборча комісія скасувала і реєстрацію кандидатом у депутати блогера Анатолія Шарія.

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