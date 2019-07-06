Партія «Слуга народу» оскаржує повторне жеребкування



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У партії вважають, що зміни номерів у списках можуть призвести до «спотворення волі виборців, серед яких партії вже певний час поширюють матеріали передвиборної агітації із зазначенням номерів їх назв у виборчих бюлетенях»

Політична партія «Слуга народу» подала до Касаційного суду апеляцію на судове рішення, відповідно до якого Центральна виборча комісія зобов'язана провести повторне жеребкування і змінити номери, під якими партії розміщені у виборчих бюлетенях.

Про це повідомляється у Facebook політсили.

У партії вважають, що зміни номерів у списках можуть призвести до «спотворення волі виборців, серед яких партії вже певний час поширюють матеріали передвиборної агітації із зазначенням номерів їх назв у виборчих бюлетенях. Неможливість передруку виборчих бюлетенів для голосування у багатомандатному виборчому окрузі та, відповідно, неможливість проведення голосування на позачергових виборах 21 липня 2019 року. Безрезультатні та безповоротні витрати коштів Державного бюджету України, коштів виборчих фондів політичних партій», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 4 липня голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію провести пережеребкування партій. За її словами, ЦВК буде оскаржувати рішення суду.

26 червня ЦВК за результатами жеребкування визначила номери політичних партій для розміщення у виборчому бюлетені на дострокових парламентських виборах 21 липня.

30 червня ЦВК внесла до виборчого бюлетеня партію «Рух нових сил» колишнього президента Грузії й ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Партії без жеребкування надали номер 22. У ЦВК стверджують, що, оскільки під час передвиборчої агітації політичні партії використовують вже визначені жеребкуванням номери, то зміна цих номерів може спричинити дезорієнтацію виборця.

3 липня Аграрна партія України подала позов до суду через те, що ЦВК не проводила жеребкування для внесення в бюлетень партії Саакашвілі. Саакашвілі заявив, що виступає проти повторного жеребкування, і його політична сила не збирається вимагати повторного жеребкування.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.