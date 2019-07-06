Смешко: Рішення апеляційного суду не загрожує виборам



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Лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко

У законі про вибори народних депутатів немає механізму виконання рішення суду про скасування виборів, що вже призначені, - Смешко

Лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко заявив, що у законі про вибори народних депутатів немає механізму виконання рішення суду про скасування виборів, що вже призначені. Про це він сказав 5 липня в ефірі ток-шоу «Опозиція», спільного проекту телеканалів «Україна» та «Наш», йдеться на партійному сайті.

«Це ще одна ознака, що в нас хронічне хворе державне управління і втрата керованості. Новому президенту дісталася у спадщину прихована олігархічно-кланова авторитарна система. Президент і його команда вже обіймають посади, але професіоналізм управління в державі такий, що нереформовані суди і стара система зі старими кадрами демонструють бурю в стакані з водою», — сказав Смешко.

Відповідаючи на питання про те, чи загрожує рішення Шостого апеляційного адміністративного суду парламентським виборам, Ігор Смешко сказав, що на його думку, з юридичної точки зору абсолютно не загрожує. «Читайте закони про вибори: немає там механізму виконувати рішення суду про скасування виборів, що вже призначені», — наголосив Ігор Смешко.

«Новій державній силі треба зміцнюватися, додавати професіоналізму і не давати можливості тим, хто проти реальних реформ, робити такі сумнівні речі. У нас чотири головних складові, в яких є проблеми, що треба негайно вирішувати: економіка, армія, дипломатія та інформаційна політика», — зазначив лідер партії «Сила і Честь».

Нагадаємо, 4 липня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про необхідність провести нове жеребкування партій, які беруть участь у дострокових виборах до Верховної Ради. Позов у суд подала Аграрна партія через внесення партії «Рух нових сил» у бюлетень під №22 без жеребкування. Центрвиборчком має намір оскаржити рішення суду.