  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Смешко: Рішення апеляційного суду не загрожує виборам

    • Розсилка
    Лідер партії &laquo;Сила і Честь&raquo; Ігор Смешко - Смешко: Рішення апеляційного суду не загрожує виборам
    Лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко

    У законі про вибори народних депутатів немає механізму виконання рішення суду про скасування виборів, що вже призначені, - Смешко

    Лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко заявив, що у законі про вибори народних депутатів немає механізму виконання рішення суду про скасування виборів, що вже призначені. Про це він сказав 5 липня в ефірі ток-шоу «Опозиція»,  спільного проекту телеканалів «Україна» та «Наш», йдеться на партійному сайті. 

    Читайте також

    «Це ще одна ознака, що в нас хронічне хворе державне управління і втрата керованості. Новому президенту дісталася у спадщину прихована олігархічно-кланова авторитарна система. Президент і його команда вже обіймають посади, але професіоналізм управління в державі такий, що нереформовані суди і стара система зі старими кадрами демонструють бурю в стакані з водою», — сказав Смешко.

    Відповідаючи на питання про те, чи загрожує рішення Шостого апеляційного адміністративного суду парламентським виборам, Ігор Смешко сказав, що на його думку, з юридичної точки зору абсолютно не загрожує. «Читайте закони про вибори: немає там механізму виконувати рішення суду про скасування виборів, що вже призначені», — наголосив Ігор Смешко.

    «Новій державній силі треба зміцнюватися, додавати професіоналізму і не давати можливості тим, хто проти реальних реформ, робити такі сумнівні речі. У нас чотири головних складові, в яких є проблеми, що треба негайно вирішувати: економіка, армія, дипломатія та інформаційна політика», — зазначив лідер партії «Сила і Честь».

    Нагадаємо, 4 липня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про необхідність провести нове жеребкування партій, які беруть участь у дострокових виборах до Верховної Ради. Позов у суд подала Аграрна партія через внесення партії «Рух нових сил» у бюлетень під №22 без жеребкування. Центрвиборчком має намір оскаржити рішення суду.

    Читайте також
    суд дипломатія економіка вибори армія жеребкування партії політика Україна Аграрна партія Рух нових сил президент опозиція Ігор Смешко Сила і честь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ