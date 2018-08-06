На Кіровоградщині впала повітряна куля із людьми: опубліковано відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото:ТСН На Кіровоградщині вітер заніс повітряну кулю на дерева

Поривом вітру відірвало повітряну кулю від кріплень і занесло на верхівки дерев

У Знам'янці Кіровоградської області сталася аварія повітряної кулі. Про це повідомляє ТСН з посиланням на читача і очевидця подій.

За його словами, це сталося в неділю, 5 серпня, близько 21.00, на місцевому стадіоні під час святкування Дня міста.

«Поривом вітру відірвало повітряну кулю від кріплень і занесло на верхівки дерев разом з людьми. Незважаючи на штормове попередження, підприємець знехтував безпекою і запустив аеростат», - розповів він.

На місці події працюють рятувальники, знімають людей. Чи є постраждалі - невідомо.

Відео події опублікувала користувач Facebook Надія Любінська.

На ролику видно, як повітряна куля спочатку літає над стадіоном, на якому відбувається святковий концерт до Дня міста. Потім щось сталося - і куля падає на верхівки дерев. Судячи з розмов у відео, в кошику кулі знаходилися три дівчини.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Напередодні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області попереджало, що до кінця дня 5 серпня у Кропивницькому та місцями по області очікується гроза та пориви вітру до 15-20 м/сек.