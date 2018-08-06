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    На Кіровоградщині впала повітряна куля із людьми: опубліковано відео

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    На Кіровоградщині вітер заніс повітряну кулю на дерева - На Кіровоградщині впала повітряна куля із людьми: опубліковано відео
    Фото:ТСН
    На Кіровоградщині вітер заніс повітряну кулю на дерева

    Поривом вітру відірвало повітряну кулю від кріплень і занесло на верхівки дерев

    У Знам'янці Кіровоградської області сталася аварія повітряної кулі. Про це повідомляє ТСН з посиланням на читача і очевидця подій.

    За його словами, це сталося в неділю, 5 серпня, близько 21.00, на місцевому стадіоні під час святкування Дня міста.

    «Поривом вітру відірвало повітряну кулю від кріплень і занесло на верхівки дерев разом з людьми. Незважаючи на штормове попередження, підприємець знехтував безпекою і запустив аеростат», - розповів він.

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    На Кіровоградщині впала повітряна куля із людьми: опубліковано відео
    На Кіровоградщині впала повітряна куля із людьми: опубліковано відео
    На Кіровоградщині впала повітряна куля із людьми: опубліковано відео
    Фото:ТСН

    На місці події працюють рятувальники, знімають людей. Чи є постраждалі - невідомо.

    Відео події опублікувала користувач Facebook Надія Любінська.

    На ролику видно, як повітряна куля спочатку літає над стадіоном, на якому відбувається святковий концерт до Дня міста. Потім щось сталося - і куля падає на верхівки дерев. Судячи з розмов у відео, в кошику кулі знаходилися три дівчини.

    Увага! Відео містить ненормативну лексику!

    Напередодні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області попереджало, що до кінця дня 5 серпня у Кропивницькому та місцями по області очікується гроза та пориви вітру до 15-20 м/сек.

    аварія рятувальники Кіровоградщина
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