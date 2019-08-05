На Кіровоградщині впав ліфт з двома людьми



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Аварія сталася 4 серпня у м. Гайворон Фото: ГУ ДСНС України у Кіровоградській області

Потерпілі доставлені до Гайворонської центральної районної лікарні

На Кіровоградщині унаслідок падіння ліфта отримали травми двоє людей.

Про це 5 серпня повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.

Аварія сталася 4 серпня у м. Гайворон.

«О 07:17 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що по вул. Василя Стуса через обрив троса сталося падіння вантажного ліфта з двома людьми з першого поверху в підвальне приміщення магазину», - розповіли рятувальники.

Постраждалих помістили на медичні ноші та перенесли до автомобіля швидкої допомоги. Потерпілі доставлені до Гайворонської центральної районної лікарні.

Обставини події з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині внаслідок падіння ліфта на складі загинуло двоє чоловіків. Нещасний випадок стався в с. Бучали Городоцького району, де в складському приміщенні приватного підприємства вантажним ліфтом придавило двох людей.