  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині на складі обвалився ліфт, є загиблі

    • Розсилка
    <p>Нещасний випадок стався в с. Бучали Городоцького району в складському приміщенні приватного підприємства</p> - На Львівщині на складі обвалився ліфт, є загиблі

    Нещасний випадок стався в с. Бучали Городоцького району в складському приміщенні приватного підприємства

    Фото: ГУ ДСНС України у Львівській області

    За попередньою версією, підйомник не витримав ваги вантажу – у нього завантажили 200 кілограмів будматеріалів

    На Львівщині внаслідок падіння ліфта на складі загинуло двоє чоловіків.

    Про це 23 травня повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області.

    Нещасний випадок стався вранці 22 травня. В с. Бучали Городоцького району в складському приміщенні приватного підприємства вантажним ліфтом придавило двох людей.

    «Рятувальники провели роботи по підняттю ліфта та вивільненні тіл загиблих. Обставини події встановлюють правоохоронці», - розповіли в ДСНС.

    Як повідомляє ТСН, за попередньою версією, підйомник не витримав ваги вантажу – у нього завантажили 200 кілограмів будматеріалів. Крім того, ліфт був саморобний.

    В результаті вантажний ліфт розчавив двох працівників. Загиблим було 23 і 32 роки.

    Раніше повідомлялося, що в одній з багатоповерхівок Дніпра обірвався ліфт з людьми всередині.

    Читайте також
    Львівщина ДСНС рятувальники ліфт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ