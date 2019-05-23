На Львівщині на складі обвалився ліфт, є загиблі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нещасний випадок стався в с. Бучали Городоцького району в складському приміщенні приватного підприємства Фото: ГУ ДСНС України у Львівській області

За попередньою версією, підйомник не витримав ваги вантажу – у нього завантажили 200 кілограмів будматеріалів

На Львівщині внаслідок падіння ліфта на складі загинуло двоє чоловіків.

Про це 23 травня повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області.

Нещасний випадок стався вранці 22 травня. В с. Бучали Городоцького району в складському приміщенні приватного підприємства вантажним ліфтом придавило двох людей.

«Рятувальники провели роботи по підняттю ліфта та вивільненні тіл загиблих. Обставини події встановлюють правоохоронці», - розповіли в ДСНС.

Як повідомляє ТСН, за попередньою версією, підйомник не витримав ваги вантажу – у нього завантажили 200 кілограмів будматеріалів. Крім того, ліфт був саморобний.

В результаті вантажний ліфт розчавив двох працівників. Загиблим було 23 і 32 роки.

Раніше повідомлялося, що в одній з багатоповерхівок Дніпра обірвався ліфт з людьми всередині.