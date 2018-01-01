На контрактну службу у ЗСУ пішли більше 30 тисяч українців

30 тисяч 470 людей обрали службу за контрактом

На військову службу за контрактом до Збройних сил України в 2017 році було взято понад 30,7 тис. громадян України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «У 2017 році на військову службу за контрактом із числа громадян України, яких відібрали військові комісаріати, було взято 30740 осіб. Крім того, 1976



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30 тисяч 470 людей обрали службу за контрактом

На військову службу за контрактом до Збройних сил України в 2017 році було взято понад 30,7 тис. громадян України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«У 2017 році на військову службу за контрактом із числа громадян України, яких відібрали військові комісаріати, було взято 30740 осіб. Крім того, 1976 військовослужбовців строкової військової служби уклали контракти і далі хочуть проходити військову службу в бойових частинах», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в кінці січня військові комісаріати вперше в 2018 році відправили до навчальних центрів Збройних сил України кандидатів на військову службу за контрактом, які пройшли відбір і відповідають вимогам проходження військової служби.