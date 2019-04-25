На кордоні з Польщею в рейсовому автобусі виявили радіоактивні авіаційні годинники



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Радій-226 та Торій-232 випромінювали п’ять авіаційних годинників, знайдені серед валіз з речами

В пункті пропуску «Краківець« на кордоні з Польщею, під час оформлення рейсового автобуса закордонного прямування, правоохоронці виявили радіоактивні авіаційні годинники.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Повідомляється, що предмети, з перевищенням допустимих норм іонізуючого випромінювання, були виявлені в автобусі «Київ-Щецин».

«Через спрацювання комплексу радіаційного контролю «Янтар» прикордонники Мостиського загону ініціювали поглиблену перевірку транспортного засобу та проінформували представників екологічної інспекції. За результатом додаткової перевірки правоохоронці встановили, що причиною радіаційного випромінювання є природні радіоактивні ізотопи Радій-226 та Торій-232, які випромінювали п’ять авіаційних годинників, знайдені серед валіз з речами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що небезпечні предмети вилучені встановленим порядком, по даному факту повідомлені компетентні правоохоронні органи.