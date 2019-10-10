На Кубі обраний президент



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Мігель Діас-Канель Бермудес

Мігель Діас-Канель Бермудес став першим президентом Куби з 1976 року

Національна асамблея Куби обрала Мігеля Діас-Канеля Бермудеса президентом республіки на наступні п'ять років.

Про це повідомляє кубинське видання Granma.

Бермудес став першим президентом Куби після відновлення цієї посади, яка була замінена на посаду голови Державної ради в 1976 році.

На позачерговому засіданні парламенту також були обрані віце-президент Куби, спікер Нацасамблеї та його заступник, а також члени Держради.

Зазначимо, посаду голови Державної ради протягом 30 років обіймав лідер кубинської революції Фідель Кастро, а в 2006 році його змінив брат Рауль Кастро. У 2018 році цю посаду обійняв 59-річний Мігель Діас-Канель Бермудес.

У 2019 році на Кубі було ухвалено нову Конституцію, яка відновила пост президента.