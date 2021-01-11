Соцмережі відреагували фотожабами на відпочинок Зеленського у Буковелі під час локдауну

У всіх різний локдаун...

Тотальний локдаун в Україні, надихнув жартівників з мережі на креатив. Зокрема, вони жартують і з президента України Володимира Зеленського, який відпочиває у Буковелі та робить селфі з іншими туристами, які при цьому нехтують масками та соціальною дистанцією.

Нагадаємо, жорсткий карантин в Україні триватиме 17 днів – з 8 по 24 січня 2021 року (включно). Його запровадили, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.

Крім того, Кабінет міністрів продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями «помаранчевої» зони до 28 лютого 2021 року.