  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Луганщині місцева жителька передавала бойовикам дані про ЗСУ

    • Розсилка
    <p>Жінка передавала зібрані дані своєму кураторові &ndash; &laquo;радіотелефоністу&raquo; так званої &laquo;4-ї окремої мотострілкової бригади народної міліції ЛНР&raquo;</p> - На Луганщині місцева жителька передавала бойовикам дані про ЗСУ

    Жінка передавала зібрані дані своєму кураторові – «радіотелефоністу» так званої «4-ї окремої мотострілкової бригади народної міліції ЛНР»

    Інформаторці терористів повідомлено про підозру у вчиненні злочину

    На Луганщині повідомлено про підозру місцевій мешканці, яка телефоном передавала терористам «ЛНР» розвідувальну інформацію.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

    «Встановлено, що з серпня 2015 року мешканка смт. Станиця Луганська збирала відомості військового характеру щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України на території населеного пункту. У подальшому жінка у телефонному режимі передавала вказані дані  своєму кураторові – «радіотелефоністу» так званої «4-ї окремої мотострілкової бригади народної міліції ЛНР», - заявили в прокуратурі.

    Зазначається, що з метою конспірації для  передачі такої інформації використовувалися умовні назви для різних видів бойової техніки.

    «Факт передачі розвідувальних даних сприяв представникам терористичної організації «ЛНР» в здійсненні збройного опору силам АТО та ООС», - підкреслили в прокуратурі.

    На даний час інформаторці терористів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

    Нагадаємо, у Запорізькій області співробітники Служби безпеки України затримали бойовика терористичної організації «Донецька народна республіка». 

    Читайте також
    прокуратура бойовики на Донбасі Донбас кримінал Луганщина ЛНР Операція Об’єднаних сил озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ