На Луганщині місцева жителька передавала бойовикам дані про ЗСУ



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Жінка передавала зібрані дані своєму кураторові – «радіотелефоністу» так званої «4-ї окремої мотострілкової бригади народної міліції ЛНР»

Інформаторці терористів повідомлено про підозру у вчиненні злочину

На Луганщині повідомлено про підозру місцевій мешканці, яка телефоном передавала терористам «ЛНР» розвідувальну інформацію.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

«Встановлено, що з серпня 2015 року мешканка смт. Станиця Луганська збирала відомості військового характеру щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України на території населеного пункту. У подальшому жінка у телефонному режимі передавала вказані дані своєму кураторові – «радіотелефоністу» так званої «4-ї окремої мотострілкової бригади народної міліції ЛНР», - заявили в прокуратурі.

Зазначається, що з метою конспірації для передачі такої інформації використовувалися умовні назви для різних видів бойової техніки.

«Факт передачі розвідувальних даних сприяв представникам терористичної організації «ЛНР» в здійсненні збройного опору силам АТО та ООС», - підкреслили в прокуратурі.

На даний час інформаторці терористів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Запорізькій області співробітники Служби безпеки України затримали бойовика терористичної організації «Донецька народна республіка».