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    Кримінал

    СБУ затримала на Запоріжжі бойовика з банди Стрєлкова

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    Чоловік був стрільцем в групі під керівництвом Гіркіна (Стрєлкова) - СБУ затримала на Запоріжжі бойовика з банди Стрєлкова
    Чоловік був стрільцем в групі під керівництвом Гіркіна (Стрєлкова)

    Чоловік переховувався в Україні від «поліції ДНР»

    У Запорізькій області співробітники Служби безпеки України затримали бойовика терористичної організації «Донецька народна республіка». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Наголошується, що до квітня 2014 року чоловік відбував термін в одній з в'язниць Донецької області за скоєння тяжкого злочину, після чого був звільнений в обмін на вступ до лав бойовиків.

    «Чоловік був стрільцем в групі під керівництвом Гіркіна (Стрєлкова), де брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов'янська, постачання з Росії на територію Донецької області зброї і боєприпасів, виконував завдання по коригуванню артилерійських обстрілів сил антитерористичної операції, а також зі зброєю в руках протистояв Збройним Силам України», - йдеться в повідомленні.

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    У 2017 році так звані правоохоронні органи «ДНР» оголосили бойовика в розшук за розбій. З кінця липня 2019 року чоловік переховувався у родичів на території Запорізької області, де і був затриманий представниками СБУ.

    Бойовика звинувачують у порушенні ст. 258-3 Кримінального кодексу України, а саме створення терористичної групи чи терористичної організації. На даний момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

    Ігор Гіркін (Стрільців) у квітні 2014 року керував захопленням Слов'янська, розпочавши таким образів війну на Донбасі. Був першим міністром оборони так званої «ДНР». У серпні 2014 року виїхав назад до Росії.

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