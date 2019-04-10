На Луганщині СБУ виявила схрон із військовими засобами ураження



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Правоохоронці вилучили гранатомет, два осколкових припаси для гранатометів та сім осколкових протипіхотних гранат.

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, у межах здійснення заходів з протидії незаконному обігу зброї, виявили у Луганській області схрон із засобами ураження.

У Лисичанську з покинутого бліндажа, який у 2014 році використовували бойовики незаконних збройних формувань, правоохоронці вилучили гранатомет, два осколкових припаси для гранатометів та сім осколкових протипіхотних гранат.

Також виявлено тротилову шашку вагою двісті грамів, шість запалів для гранат, електродетонатор та близько тисячі набоїв для стрілецької зброї різного калібру.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Заходи з виявлення місця незаконного зберігання зброї та боєприпасів проводились за участі поліції та ДСНС.