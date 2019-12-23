На Луганщині сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті: загинули чотири людини
На Луганщині поліція розслідує обставини пожежі в обласному психоневрологічному інтернаті
Фото: Нацполіція
Ще троє людей отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували в лікарню СтаробільськаУвечері в неділю, 22 грудня, в Луганській області в корпусі Старобільського обласного психоневрологічного інтернату сталася масштабна пожежа, в якій загинули чотири людини.
Ще троє людей отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували в лікарню Старобільська.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, вогонь виник в одній із палат близько 21:00.
Поки працівники закладу і поліцейські евакуювали пацієнтів, працівники ДСНС гасили пожежу.
Займання локалізовали о пів на десяту вечора, а повністю ліквідували близько 23:00.
Причину виникнення пожежі має назвати слідство.
Фото: Нацполіція
Факт внесений в ЕРДР і кваліфіковано за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) і ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
На місці події продовжують працювати співробітники поліції.