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    На Луганщині сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті: загинули чотири людини

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    На Луганщині поліція розслідує обставини пожежі в обласному психоневрологічному інтернаті - На Луганщині сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті: загинули чотири людини
    На Луганщині поліція розслідує обставини пожежі в обласному психоневрологічному інтернаті
    Фото: Нацполіція

    Ще троє людей отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували в лікарню Старобільська

    Увечері в неділю, 22 грудня, в Луганській області в корпусі Старобільського обласного психоневрологічного інтернату сталася масштабна пожежа, в якій загинули чотири людини.

    Ще троє людей отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували в лікарню Старобільська.

    Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, вогонь виник в одній із палат близько 21:00.

    Поки працівники закладу і поліцейські евакуювали пацієнтів, працівники ДСНС гасили пожежу.

    Займання локалізовали о пів на десяту вечора, а повністю ліквідували близько 23:00.

    Причину виникнення пожежі має назвати слідство.

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    На Луганщині сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті: загинули чотири людини
    На Луганщині сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті: загинули чотири людини
    На Луганщині сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті: загинули чотири людини
    На Луганщині сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті: загинули чотири людини
    На Луганщині сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті: загинули чотири людини
    Фото: Нацполіція

    Факт внесений в ЕРДР і кваліфіковано за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) і ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

    На місці події продовжують працювати співробітники поліції.

    пожежа Луганщина ДСНС
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