В мотелі Лас-Вегаса сталася пожежа. П’ятеро людей згоріли живцем
Деякі люди вистрибували з вікон, коли густий дим оповив триповерхову будівлю
Внаслідок пожежі в одному з мотелів Лас-Вегаса (США) загинули п’ятеро осіб, ще 13 отримали поранення.
Про це повідомляє CNN.
Трагедія сталася 21 грудня в Alpine Motel Apartments, близько бульвару Норт-Лас-Вегас.
«У будівлі не було тепла, і деякі мешканці, можливо, використовували свої печі для опалення», – сказав представник пожежної охорони Лас-Вегаса Тімоті Шиманскі.
Коли рятувальники приїхали на виклик, вони побачили, як густий дим оповив триповерхову будівлю, а деякі люди вистрибували з вікон. Полум’я на першому поверсі було локалізовано через п’ять хвилин.
Також жертвами трагедії стали дві кішки і собака, близько 50 осіб були евакуйовані.
Пожежна служба порятунку Лас-Вегаса назвала цю пожежу найбільш смертоносною в історії міста.
Як повідомлялося, у Києві в Подільському районі сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку, в результаті чого загинули дві людини.
Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.