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    У світі

    В мотелі Лас-Вегаса сталася пожежа. П’ятеро людей згоріли живцем

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    Пожежна служба порятунку Лас-Вегаса назвала цю пожежу найбільш смертоносною в історії міста - В мотелі Лас-Вегаса сталася пожежа. П’ятеро людей згоріли живцем
    Пожежна служба порятунку Лас-Вегаса назвала цю пожежу найбільш смертоносною в історії міста
    Фото: ABC News

    Деякі люди вистрибували з вікон, коли густий дим оповив триповерхову будівлю

    Внаслідок пожежі в одному з мотелів Лас-Вегаса (США) загинули п’ятеро осіб, ще 13 отримали поранення.

    Про це повідомляє CNN.

    Трагедія сталася 21 грудня в Alpine Motel Apartments, близько бульвару Норт-Лас-Вегас.

    «У будівлі не було тепла, і деякі мешканці, можливо, використовували свої печі для опалення», – сказав представник пожежної охорони Лас-Вегаса Тімоті Шиманскі.

    Коли рятувальники приїхали на виклик, вони побачили, як густий дим оповив триповерхову будівлю, а деякі люди вистрибували з вікон. Полум’я на першому поверсі було локалізовано через п’ять хвилин.

    Також жертвами трагедії стали дві кішки і собака, близько 50 осіб були евакуйовані.

    Пожежна служба порятунку Лас-Вегаса назвала цю пожежу найбільш смертоносною в історії міста.

    Як повідомлялося, у Києві в Подільському районі сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку, в результаті чого загинули дві людини.

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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