В мотелі Лас-Вегаса сталася пожежа. П’ятеро людей згоріли живцем



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Пожежна служба порятунку Лас-Вегаса назвала цю пожежу найбільш смертоносною в історії міста Фото: ABC News

Деякі люди вистрибували з вікон, коли густий дим оповив триповерхову будівлю

Внаслідок пожежі в одному з мотелів Лас-Вегаса (США) загинули п’ятеро осіб, ще 13 отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

Трагедія сталася 21 грудня в Alpine Motel Apartments, близько бульвару Норт-Лас-Вегас.

«У будівлі не було тепла, і деякі мешканці, можливо, використовували свої печі для опалення», – сказав представник пожежної охорони Лас-Вегаса Тімоті Шиманскі.

Коли рятувальники приїхали на виклик, вони побачили, як густий дим оповив триповерхову будівлю, а деякі люди вистрибували з вікон. Полум’я на першому поверсі було локалізовано через п’ять хвилин.

Також жертвами трагедії стали дві кішки і собака, близько 50 осіб були евакуйовані.

Пожежна служба порятунку Лас-Вегаса назвала цю пожежу найбільш смертоносною в історії міста.

Як повідомлялося, у Києві в Подільському районі сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку, в результаті чого загинули дві людини.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.