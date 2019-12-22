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    В Одесі під час гасіння пожежі в катакомбах знайшли тіло чоловіка

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    <p>Пожежа в катакомбах в Одесі&nbsp;</p> - В Одесі під час гасіння пожежі в катакомбах знайшли тіло чоловіка

    Пожежа в катакомбах в Одесі 

    Фото ГУ ДСНС України в Одеській області

    Загиблий виявився безхатьком

    Під час гасіння пожежі в одеських катакомбах рятувальники виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

    Згідно з повідомленням, інформація про задимлення на узбережжі Чорного моря в між пляжами «Аркадія» та «Прикордонників» у м. Одеса надійшла вранці у неділю, 22 грудня.

    Як зазначається, після прибуттю на місце виклику рятувальники встановили сильне задимлення зі входу до катакомб. Згодом було встановлено, що осередок пожежі знаходився на відстані 20 м від входу до катакомб.

    Окрім цього, під час гасіння пожежі виявлено загиблого чоловічої статі, який виявився безхатьком, наразі особисті дані встановлюються.

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    Як повідомлялося, у Києві в Подільському районі сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку, в результаті чого загинули дві людини. Під час пожежі рятувальники евакуювали 15 осіб, а також врятували 4 людини.

    Нагадаємо, у Львівській області згоріло приміщення редакції районної газети «Голос Самбірщини», причиною пожежі став свідомий підпал.

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