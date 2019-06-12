В Маріуполі працівник прокуратури збив на «зебрі» жінку



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Внаслідок ДТП пішохода з травмами госпіталізовано

За кермом авто, який збив жінку, був заступник керівника одного з відділів прокуратури Донецької області

У Маріуполі 11 червня автомобіль Mitsubishi Outlander XL під керуванням заступника керівника одного з відділів прокуратури Донецької області скоїв наїзд на жінку, що перетинала проїзну частину по пішохідному переходу.

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у Краматорську, з'ясовують обставини даної дорожньо-транспортної пригоди, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що внаслідок ДТП пішохода з травмами госпіталізовано.

Слідчі ДБР розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України). З метою встановлення всіх обставин аварії проводять невідкладні слідчі дії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Раніше повідомлялося, що прокурори прокуратури Одеської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього офіцера органів поліції Вінницької області, якого підозрюють у порушенні правил дорожнього руху.