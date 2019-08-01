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    На Луганщині відновили електропостачання дев’яти військових об'єктів

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    На Луганщині відновили електропостачання дев’яти військових об'єктів

    Військові формування надали гарантійного листа в якому зазначено, що до 9 серпня вони зобов’язуються сплатити 6млн грн заборгованості

    Вчора через заборгованість у 6 млн грн за електроенергію було знеструмлено дев’ять військових об'єктів у місті Щастя. Сьогодні електропостачання відновили. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання».

    «Військові формування надали гарантійного листа в якому зазначено, що до 9 серпня вони зобов’язуються сплатити  6млн грн заборгованості. Тому ми пішли назустріч військовим формуванням та під’єднали сьогодні всі об’єкти», - йдеться у повідомленні.

    За даними пресслужби, сьогодні планувалося відключення ще декількох об’єктів, але через гарантійний лист відключень не буде.

    Нагадаємо, що у Луганській області три водоканали знеструмлені через велику грошову заборгованість.

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