На Луганщині знайшли мертвою жінку, яка зникла кілька місяців тому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінка займалася дачними справами і підірвалася на розтяжці

В окупованому селищі Паньківка в Луганській області виявлено труп зниклої раніше жінки. Про це сказано в повідомленні групи «Свердловськ - ти повинен це знати» в соціальній мережі.

«Родичі з ніг збилися в пошуках зниклої Світлани Беспалової, однак знайти її живою не вдалося. Шукали кілька місяців, але знайшли вже в лісосмузі, в районі бази відпочинку «Салют» в селищі Паньківка. Жінка займалася дачними справами і підірвалася на розтяжці в зоні відповідальності бойовиків «ЛНР», - пише ostro.org.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху невідомого предмету у Мирнограді Донецької області загинула жінка і постраждав чоловік.

Крім того, 28 травня у селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок обстрілу бойовиків загинула школярка.

Великокаліберний снаряд влетів просто на подвір'я та розірвався буквально за кілька метрів від місця, де в цей час стояла дівчина. 15-річна Дарина загинула на місці трагедії.