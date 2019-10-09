На Луганщині знайшли схрон зі зброєю та боєприпасами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Луганщині СБУ виявила черговий схрон з військовими засобами ураження, залишений бойовиками Фото: СБУ

Із підземного схрону вилучено два реактивних протитанкових гранатомети РПГ-22 та майже 900 набоїв для стрілецької зброї

У межах здійснення системних заходів з протидії незаконному обігу зброї співробітники Служби безпеки України виявили на Луганщині чергову схованку з військовими засобами ураження.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На території покинутого приватного домоволодіння у Гірському Попаснянського району із підземного схрону вилучено два реактивних протитанкових гранатомети РПГ-22 та майже 900 набоїв для стрілецької зброї.

За наявною інформацією, це один із арсеналів, що був облаштований поблизу лінії розмежування бойовиками гібридних окупаційних військ РФ, дислокованих у Первомайську.

Кілька днів тому в Гірському правоохоронці вилучили зі схованки боєприпаси. Схрон облаштували ті ж самі бойовики для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території.

З початку 2019 року в Луганській області Служба безпеки України попередила понад 20 фактів потрапляння військових засобів ураження в незаконний обіг. Вилучено 37 одиниць зброї, понад 13 тисяч одиниць боєприпасів, майже 4 кг вибухових речовин.

Судові вироки отримали п’ять правопорушників, причетних до незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки. У взаємодії з представниками Національної поліції України заходи з виявлення та вилучення засобів ураження тривають.