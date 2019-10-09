  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Луганщині знайшли схрон зі зброєю та боєприпасами

    • Розсилка
    На Луганщині СБУ виявила черговий схрон з військовими засобами ураження, залишений бойовиками - На Луганщині знайшли схрон зі зброєю та боєприпасами
    На Луганщині СБУ виявила черговий схрон з військовими засобами ураження, залишений бойовиками
    Фото: СБУ

    Із підземного схрону вилучено два реактивних протитанкових гранатомети РПГ-22 та майже 900 набоїв для стрілецької зброї

    У межах здійснення системних заходів з протидії незаконному обігу зброї співробітники Служби безпеки України виявили на Луганщині чергову схованку з військовими засобами ураження.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    На території покинутого приватного домоволодіння у Гірському Попаснянського району із підземного схрону вилучено два реактивних протитанкових гранатомети РПГ-22 та майже 900 набоїв для стрілецької зброї.

    За наявною інформацією, це один із арсеналів, що був облаштований поблизу лінії розмежування бойовиками гібридних окупаційних військ РФ, дислокованих у Первомайську.

    Кілька днів тому в Гірському правоохоронці вилучили зі схованки боєприпаси. Схрон облаштували ті ж самі бойовики для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Луганщині знайшли схрон зі зброєю та боєприпасами
    На Луганщині знайшли схрон зі зброєю та боєприпасами
    На Луганщині знайшли схрон зі зброєю та боєприпасами
    На Луганщині знайшли схрон зі зброєю та боєприпасами
    Фото: СБУ

    З початку 2019 року в Луганській області Служба безпеки України попередила понад 20 фактів потрапляння військових засобів ураження в незаконний обіг. Вилучено 37 одиниць зброї, понад 13 тисяч одиниць боєприпасів, майже 4 кг вибухових речовин.

    Судові вироки отримали п’ять правопорушників, причетних до незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки. У взаємодії з представниками Національної поліції України заходи з виявлення та вилучення засобів ураження тривають. 

    бойовики на Донбасі СБУ Луганщина боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ