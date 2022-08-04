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Рашисти поповнюють втрати живої сили мешканцями окупованих міст  

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 09:15 glavcom.ua
Рашисти поповнюють втрати живої сили мешканцями окупованих міст  
Росіяни гатять по Луганщині, а людей використовують як гарматне м'ясо
Сергій Гайдай/Telegram

Завдяки діям ЗСУ, ворог має значні прогалини в свої рядах  

У росіян на Донбасі значні втрати, тож піхоту вони поповнюють жителями нещодавно окупованих міст. Про це повідомив у ранковому зведенні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Вони не рахують втрати, тому що переважно гинуть жителі окупованих територій. Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення «ЛНР» є тягарем для бюджету РФ. Зараз ці фінансові втрати чоловіки й відпрацьовують. На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували усіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів. Ейфорія «асвабаждения» швидко минула і у нещодавно захоплених містах та селах. Бо потрібно виправдовуватися на фронті. Страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України. Їх направляють у військкомати проти волі», – повідомив очільник області.

За наявною інформацією, лише у Старобільську цього тижня вже відправили на фронт приблизно 80 чоловіків. Ними і поповнюється склад штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують.

Тим часом окупанти щодня намагаються покращити тактичне положення за рахунок потужної роботи артилерії та чисельних штурмових дій. Протягом минулої доби ворогом випущені три ракети, п’ять разів застосована ствольна артилерія, ще п’ять – реактивна. Атаки ворога підтримувалися мінометними та танковими обстрілами.

У районах вісьмох населених пунктів росіяни бомбардували з повітря.

Так, 3 серпня окупанти вимушені були відступити зі значними втратами на 14 ділянках, де вони намагалися покращити тактичне положення. 

Як відомо, окупанти не припиняють атак поблизу Бахмута

Крім того, рашисти атакують Луганщину з винищувачів та артилерії (фото).

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Теги: ЗСУ Луганщина

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