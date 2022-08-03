У Сєвєродонецьку обвалюються розбомблені багатоповерхівки (відео) 

️Окупанти все частіше застосовують авіацію на Луганщині

В Сєвєродонецьку падають аварійні багатоповерхівки. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ті, хто залишився, живуть у вцілілих квартирах, дехто – в під’їздах та підвалах. Але там вкрай небезпечно. Якщо багатоповерхівка зазнала пошкоджень, вона у будь-яку мить може впасти. Як от нещодавно це сталося із будинком по вулиці Партизанській в Сєвєродонецьку. Аварійна будівля впала посеред дня. Поряд проходили люди. Чи перебував хтось усередині – достеменно невідомо. В той час, поки росіяни продовжують знімати пропагандистські сюжети про «щасливе життя» жителів Луганщини, останні гинуть під уламками необстежених багатоповерхівок», – повідомив він.

Тим часом на лінії фронту росіяни продовжують обстрілювати населені пункти, які тримають оборону. Шість разів ворогом використані реактивні системи залпового вогню. Упродовж дня неодноразово застосовувалися міномети.

Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку.

Лише за 2 серпня ворожих авіаударів завдано поблизу вісьмох населених пунктах, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини. Росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, аби не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки. Тому проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін.

Упродовж останньої доби відбито дев’ять спроб штурму окупантів, які на зазначених ділянках вимушені були відійти.

Напередодні очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що у росіян значні втрати, але вони вперто атакують із Попаснянського напрямку в бік Бахмута.

Тим часом триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.