На Львівщині автомобіль на смерть збив велосипедиста



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Водій автомобіля виїхав на зустрічну смугу для обгону

У Львівській області 18 серпня о 21:35 між селами Туринка та Боянець у Жовківському районі 61-річний мешканець Червонограда на автомобілі збив велосипедиста.

Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Львівської області.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля «Деу Нексія», 61-річний мешканець Червонограда, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з велосипедистом, 49-річним жителем Жовківського району.

Від отриманих травм велосипедтст помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Львівській області на автодорозі Київ — Чоп в селі Гамаліївка Пустомитівського району зіткнулися мікроавтобус «Мерседес Спринтер» та дві легкові машини — «Деу Ланос» та «БМВ». Загинули водій та пасажир мікроавтобуса.