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    На Львівщині автомобіль на смерть збив велосипедиста

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    На Львівщині автомобіль на смерть збив велосипедиста

    Водій автомобіля виїхав на зустрічну смугу для обгону

    У Львівській області 18 серпня о 21:35 між селами Туринка та Боянець у Жовківському районі 61-річний мешканець Червонограда на автомобілі збив велосипедиста.

    Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Львівської області.

    Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля «Деу Нексія», 61-річний мешканець Червонограда, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з велосипедистом, 49-річним жителем Жовківського району.
     
    Від отриманих травм велосипедтст помер на місці події.
     
    Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Нагадаємо, у Львівській області на автодорозі Київ — Чоп в селі Гамаліївка Пустомитівського району зіткнулися мікроавтобус «Мерседес Спринтер» та дві легкові машини — «Деу Ланос» та «БМВ». Загинули водій та пасажир мікроавтобуса

    ДТП Львівщина смерть водій автомобіль
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