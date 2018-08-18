На Львівщині сталася потрійна ДТП: є загиблі



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На автодорозі Київ — Чоп зіткнулися мікроавтобус та дві легкові машини

У Львівській області на автодорозі Київ — Чоп в селі Гамаліївка Пустомитівського району зіткнулися мікроавтобус «Мерседес Спринтер» та дві легкові машини — «Деу Ланос» та «БМВ».

Загинули водій та пасажир мікроавтобуса, повідомляє поліція Львівської області.

Аварія сталася 17 серпня близько 18:45. Від отриманих травм водій та пасажир мікроавтобуса померли на місці події. Із тілесними ушкодженнями госпіталізовано водія «Ланоса».

Зараз правоохоронці встановлюють усіх учасників аварії, з’ясовують обставини ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, колишній народний депутат від партії «Свобода» Ігор Мірошниченко потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва.