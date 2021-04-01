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    На Львівщині чоловік підірвався на гранаті

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    Поліцейські з'ясовують обставини вибуху - На Львівщині чоловік підірвався на гранаті
    Поліцейські з'ясовують обставини вибуху
    Фото з відкритих джерел

    Працівники поліції подію кваліфікували за статтею про «самогубство»

    У селі Хоросно в Пустомитівському районі на Львівщині 31 березня колишній учасник АТО підірвався на бойовій гранаті й загинув на місці до приїзду медиків. Про це інформує пресслужба ГУ Нацполіції в області.

    Трагедія сталася на подвір’ї домоволодіння, правоохоронцям про нього сповістили приблизно о 17:15 середи. Цю подію кваліфікували і за статтею про «самогубство».

    Стражі порядку встановили, що внаслідок вибуху постраждав 47-річний місцевий мешканець. Ручна граната РГД-5 вибухнула в кишені його брюк – чоловіку відірвало ногу, а вже за декілька хвилин він помер.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділу поліції №6 Львівського районного управління поліції, а також спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини.

    За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) з приміткою "самогубство" та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Тим часом, Дніпровською прокуратурою Києва передано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який у Гідропарку побив ексв'язня Кремля Володимира Балуха.

    Теги: Національна поліція України вибух Львівщина
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