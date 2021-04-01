На Львівщині чоловік підірвався на гранаті

Працівники поліції подію кваліфікували за статтею про «самогубство»

У селі Хоросно в Пустомитівському районі на Львівщині 31 березня колишній учасник АТО підірвався на бойовій гранаті й загинув на місці до приїзду медиків. Про це інформує пресслужба ГУ Нацполіції в області.

Трагедія сталася на подвір’ї домоволодіння, правоохоронцям про нього сповістили приблизно о 17:15 середи. Цю подію кваліфікували і за статтею про «самогубство».

Стражі порядку встановили, що внаслідок вибуху постраждав 47-річний місцевий мешканець. Ручна граната РГД-5 вибухнула в кишені його брюк – чоловіку відірвало ногу, а вже за декілька хвилин він помер.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділу поліції №6 Львівського районного управління поліції, а також спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) з приміткою "самогубство" та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тим часом, Дніпровською прокуратурою Києва передано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який у Гідропарку побив ексв'язня Кремля Володимира Балуха.