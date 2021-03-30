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    На Вінниччині поліцейські викрили підпільне казино

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    У приміщенні поліцейські провели санкціонований обшук, знайшли та вилучили комп&rsquo;ютерну техніку, носії інформації та інше обладнання - На Вінниччині поліцейські викрили підпільне казино
    У приміщенні поліцейські провели санкціонований обшук, знайшли та вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації та інше обладнання
    фото: vn.npu.gov.ua

    Власникам закладу загрожує штраф від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів

    На Вінниччині у Бершаді в одному з підвалів правоохоронці знайшли комп’ютерне обладнання, яке використовувалось для грального бізнесу. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.

    У приміщенні поліцейські провели санкціонований обшук, знайшли та вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації та інше обладнання. Усе це направили на експертизу.

    Розпочато кримінальне провадження за ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Власникам закладу загрожує штраф від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

    Тим часом, з початку березня цього року Служба безпеки України спільно з Комісією по ліцензуванню азартних ігор та лотерей заблокувала діяльність понад 30 гральних закладів та двох казино. Встановлено, що частина нелегально отриманих коштів спрямовувалась на фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР»

    Теги: обшук гральний бізнес Вінниччина
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