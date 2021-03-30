Київські поліцейські затримали озброєного одесита

У салоні авто поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет та набої до нього

У Києві на проспекті Героїв Сталінграду співробітники поліції зупинили транспортний засіб на іноземній реєстрації для перевірки законності перебування на території України. Під час спілкування водій автомобіля помітно нервував та поводив себе підозріло, тож патрульні провели огляд транспортного засобу, повідомляє пресслужба НПГУ у м.Київ.

У салоні авто поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет та набої до нього. Для з’ясування обставин справи та належного документування події на адресу прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився неодноразово судимий мешканець міста Одеси, 1991 року народження. За висновком експерта, вилучене належить до вогнепальної зброї, походження якої водій пояснити не зміг.

Слідчий Оболонського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі районний суд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Тим часом, у Вінниці патрульні зупинили чоловіка без водійського посвідчення і «під кайфом».