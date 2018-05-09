На Львівщині чоловік застрелив на подвір’ї чужого собаку і заплатить за це штраф

На Львівщині чоловік застрелив сусідського собаку, бо той з’їв його курку

У Львівський області чоловік з мисливської рушниці застрелив сусідського собаку, після того як останній з’їв його курку. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області. За даними поліції, інцидент трапився 8 травня. Того дня житель одного із сіл району повідомив, що 52-річний односільчанин застрелив його собаку. Як встановили



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На Львівщині чоловік застрелив сусідського собаку, бо той з’їв його курку

У Львівський області чоловік з мисливської рушниці застрелив сусідського собаку, після того як останній з’їв його курку. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

За даними поліції, інцидент трапився 8 травня. Того дня житель одного із сіл району повідомив, що 52-річний односільчанин застрелив його собаку.

Як встановили правоохоронці, правопорушник здійснив два постріли у лайку з мисливської гладкоствольної рушниці. За словами зловмисника, він застосував зброю тому, що вона загризла курку на його подвір’ї.

Мисливську рушницю, на яку чоловік має відповідні дозвільні документи, вилучено. Поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення (стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку).

Вчинення цього правопорушення тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї і бойових припасів.